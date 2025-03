Ilgiorno.it - Bimbo adottato dopo 4 anni di affido-ponte, il garante: “La salute del minore più importante delle forme”

Milano, 21 marzo 2025 – Riccardo Bettiga,regionale per l’infanzia e l’adolescenza, perché ha deciso di prendere pubblicamente posizione su questo caso (ildi 4dato in adozioneaver vissuto con una diversa famiglia affidataria da quando aveva 30 giorni, ndr)? “Perché questa decisione del Tribunale per inni, rispetto a tante altre, pur essendo inattaccabile dal punto di vista formale, desta perplessità e lascia aperta qualche domanda”. Quali domande, esattamente? “È giusto che le conseguenze di unprotrattosi ben oltre i limiti di tempo fissati dalla legge ricadano sul? Mi spiego: i primi 4di vita sono fondamentali per i bambini per la costruzione dei propri pilastri affettivi. È in questiche si gioca la partita. Ma questo bambino, ora, per responsabilità non sue né della famiglia che finora lo ha accolto, per responsabilità che dovranno essere accertate, si trova ad aver trascorso un periodo decisivo della propria vita in una famiglia che non sarà la famiglia con la quale dovrà e potrà crescere.