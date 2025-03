Bergamonews.it - Bimbi ustionati all’asilo, le due famiglie rinunciano a costituirsi parte civile: “Ma non ritireremo mai la querela”

Osio Sopra. “Abbiamo rinunciato all’azionein sede penale ma rimaniamo come parti offese. Nonmai la”. Lo dicono in coro Paolo, Angela, Alfonso e Sabrina, i genitori di Elisa Prandi e Alessandro Bonansinga, i duerimasti gravementeSan Zeno di Osio Sopra, quando il 30 maggio 2022 venne acceso un braciere nel giardino della scuola per arrostire i marshmellows e una fiammata investì i piccoli e i papà presenti. Uno di loro, Roberto Tornicelli, che materialmente spruzzò del bioetanolo per accendere il fuoco provocando la vampata, è già stato condannato in abbreviato a 3 anni, 4 mesi e 12 giorni.Ora davanti al giudice ci sono Monica Valsecchi, la maestra della classe coinvolta nell’attività di orienteering, e Simonetta Nava, la coordinatrice della struttura, mai presenti in aula.