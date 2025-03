Noinotizie.it - Bimba palestinese di cinque anni trasportata da Gaza a Bari per cure ontoematologiche L'arrivo con la famiglia

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:È atterrato alle 16.30 all’aeroporto di-Palese il volo operato da un ATR 72 della Guardia di Finanza predisposto per le operazioni di evacuazione medica (MEDEVAC) dei civili vittime del conflitto nella striscia di.È sbarcata unache accompagna una bambina di 5che ha necessità di essere sottoposta aoncoematologiche al Policlinico di.Con la piccola riceveranno supporto anche la madre con altri due figli minori, che in una prima fase saranno ricoverate con lei al GiovXXIII di.Le operazioni sono state coordinate dal Dipartimento della Protezione Civile e dal Ministero degli Affari Esteri, che si avvale della Centrale Operativa Remota Operazioni Soccorso Sanitario (Cross) in concerto con il Referente sanitario regionale, Anna Maria Natola e a livello locale dirette dalla Prefettura di, che ha predisposto anche il servizio di mediazione culturale.