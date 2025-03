Oasport.it - Biathlon, Tommaso Giacomel è sesto nella Sprint di Oslo. Norvegia da pokerissimo, trionfa Boe

Leggi su Oasport.it

Prossima ai titoli di coda questa stagione della Coppa del Mondo di. AHolmenkollen () andata in scena la 10 kmmaschile ad aprire le danze della tappa conclusiva dell’annata e si può affermare che i padroni di casa abbiano voluto fare le cose in grande. Gara dei due poligoni letteralmente dominata dal Team Norge, con undi atleti dall’elevato tasso tecnico.Cinque rappresentanti del Paese scandinavo nelle prime cinque posizioni e la vittoria porta la firma di Johannes Boe. Il fuoriclasse norvegese ha risposto con punti esclamativi a chi si chiedeva come avrebbe chiuso l’ultima annata agonistica. Ebbene, vittoria e di qualità per il buon Johannes e statistiche da aggiornare: 40ma affermazione nel format (Coppa del Mondo+Mondiali+Olimpiadi), 91° centro in carriera in totale e vittoriaclassifica di specialità della