Biathlon Preuss batte Jeanmonnot per due decimi nella sprint di Oslo! Carrara 24ma

Non poteva esserci inizio più emozionante per l’ultima tappa femminile della Coppa del Mondo 2024-2025 di: adHolmenkollen, in Norvegia, la 7.5 kmvede la lotta serrata tra le due contendenti alla classifica generale, con la tedesca Franziskache vincendo la francese Louper appena 0?2. In casa Italia la migliore è Michela.Le prime due della classifica generale trovano lo zero al poligono e si giocano la vittoria sul filo dei: a gioire è la leader, la tedesca Franziska, che vince 20’57?2, beffando per appena 0?2 la rivale diretta, la transalpina Lou, che deve accontentarsi della piazza d’onore.Sale sul gradino più basso del podio la finlandese Suvi Minkkinen, senza errori al tiro, terza a 21?9, davanti alla norvegese Ida Lien, che fa a sua volta 10/10 e chiude quarta a 29?4.