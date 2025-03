Biathlon CdM | dominio norvegese a Oslo vince Johannes Boe davanti a Laegreid

Leggi su Sportface.it

Boe domina sulle nevi di casa nell’ultima tappa di Coppa del Mondo di2024/2025. Illa sprint 10 km di, prova di apertura della tre giorni conclusiva dell’annata, e si prende la Coppa del Mondo di Sprint. Doppio zero e 24’49?5 il tempo del 31enne scandinavo, che ha annunciato il ritiro al termine della stagione e si mantiene in piena corsa per la sfera di cristallo.della Norvegia, che occupa con i suoi biatleti tutta la top 5. Al secondo posto c’è il leader della generale Sturla Holm, a 25?7 da Boe con lo zero. Un errore in piedi perDale, che termina terzo a 36?7. Seguono Isak Frey (+46?6) e Vebjoern Soerum (+59?8). Il primo degli umani è l’azzurro Tommaso Giacomel. Il pilastro delitaliano commette un errore a terra e uno in piedi e chiude sesto a 1’01?1 con il quarto tempo sugli sci (+19?9 rispetto a Boe).