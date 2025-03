Velvetgossip.it - Bianca Balti festeggia 41 anni con una lasagna speciale invece della torta

Leggi su Velvetgossip.it

Il 19 marzo è una dataper la top model, che quest’anno celebra il suo 41° compleanno in un modo del tutto personale. Anziché una classicadi compleanno,ha scelto dire con un piatto di lasagne, una sua vera passione culinaria. La notizia è stata diffusa attraverso le Instagram Stories di una cara amica, Rachel, che ha condiviso un’immagine in cuitiene tra le mani la deliziosa pietanza, scrivendo: “Le lasagne di compleanno battono sempre ladi compleanno”. Questo gesto semplice ma significativo è un riflessosua personalità esua attitudine alla vita.Un compleanno in famiglia, che vive attualmente a Los Angeles, ha trascorso il suo compleanno circondata da un’atmosfera intima e affettuosa, insieme alle sue due figlie: Matilde e Mia.