Berrettini-Sabalenka fuoco e fiamme nella notte di Miami | tifosi in delirio

Matteoe Arynabeccati all’esclusivo party che ha infiammato ladi: ecco cosa è successo prima delOpen.Qualcuno cerca “vendetta”. Qualcun altro cerca fortuna. Altri, molto più semplicemente, il riscatto. Indipendentemente da cosa ogni singolo tennista stia cercando, ilOpen è sempre e comunque uno dei tornei più scoppiettanti della stagione. Porta con sé la primavera e proprio per questo, forse, è particolarmente “frizzantino”.La crème del tennis mondiale al party preOpen (Instagram) – Ilveggente.itNonché preceduto, come vuole la tradizione, da una serie di eventi esclusivi. Perché non si può passare dallo Stato della Florida e non fare un po’ di sana baldoria. E lo sanno bene tutti i campioni e tutte le campionesse che, all’inizio della settimana, prima dell’avvio ufficiale del Masters 1000 che si gioca all’Hard Rock Stadium, si sono dati appuntamento nel locale più cool della città.