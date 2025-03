Panorama.it - Berlino si allontana da Washington

Leggi su Panorama.it

va avanti sugli investimenti per la difesa. Il Consiglio federale tedesco ha votato a favore dell’emendamento costituzionale che, approvato martedì dal Bundestag, abroga il freno al debito nel settore delle spese militari e infrastrutturali. Adesso sarà quindi possibile finanziare il piano da circa 500 miliardi di euro, caldeggiato dal prossimo cancelliere, Friedrich Merz. Un piano che, per essere approvato, ha ottenuto l’appoggio dei Verdi, i quali hanno avuto come contropartita 100 miliardi di investimenti climatici. Si tratta di una svolta attuata dal parlamento tedesco uscente, con cui Merz ha lasciato intendere di voler sostanzialmente allentare i rapporti dicon. “La mia priorità assoluta sarà rafforzare l'Europa il più rapidamente possibile affinché, passo dopo passo, possiamo davvero raggiungere l'indipendenza dagli Stati Uniti”, aveva dichiarato il diretto interessato subito dopo le ultime elezioni federali.