Berlino, Estate '42 – La straziante umanità della misconosciuta gioventù antinazista

Dovremmo metterci d’accordo subito. E decidere se‘42 di Andreas Dresen – in sala dal 20 marzo grazie a Teodora – è il biopic su una sconosciutamite e determinata (Hilde Coppi) o il ritratto a larghe pennellate di una generazione resistenziale comune contro la barbarie nazista (il gruppo Schulze-Boysen-Harnack). In entrambi i casi il film di Dresen è un lavoro di estremo pregio formale e disentita.Noi propendiamo per la prima versione, quella biografica, avviluppata attorno al viso sacrificale dreyeriano di una sublime Liv Lisa Fries nei panni33enne Hilde, berlinese, comunista, che dal 1935, dopo aver conosciuto, amato e sposato Hans Coppi, combatté il nazismo tra volantinaggio, affissione di manifesti, supporto per trasmissioni radio con l’Unione Sovietica, infine accogliendo un soldato spia russo.