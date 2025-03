Ferraratoday.it - Berco, de Pascale: "Ci stiamo battendo per difendere questa eccellenza industriale"

Leggi su Ferraratoday.it

"Cicon tutte le nostre forze permolto importante sia per l'Emilia-Romagna che per il Veneto, tra l'altro collocata in una zona che non riuscirebbe a riassorbire i posti di lavoro persi". A intervenire sulla vicendaè il presidente.