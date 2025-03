Oasport.it - Beppe Martinelli: “Italia impoverita tra gli U23, ma ne vedo due buoni…Pogacar attaccherà sulla Cipressa”

Giuseppeè stato ospite dell’ultima puntata di Bike Today, trasmissione del canale YouTube di OA Sport, e ha svelato agli appassionati di ciclismo cosa sta facendo uno dei direttori sportivi più vincenti della storia, da poco ritiratosi dall’universo del pedale: “L’anno scorso, quando ho a maggio-giugno ho deciso (di ritirarmi, n.d.r.), avevo un po’ paura del futuro, mi dicevo come farò a staccare e invece il ciclismo mi manca poco perchétutte le gare tra tv e streaming, ce ne sono tante. Il ciclismo rimane lì, ce l’ho a portata di mano. Di domenicajuniores e under 23, poi faccio grandi camminate, ora sono solo e normalmente non lo ero. La bicicletta non l’ho mai più presa, me l’hanno regalata quando ho smesso, ma non ho ancora messo i pedali“.Uno dei volti simbolo del ciclismo degli ultimi decenni ha fatto un punto della situazione sul movimento giovanile: “Sono andato a vedere parecchie gare e ho visto un vuoto tra gli under 23, alla prima accelerata sono rimasti in pochi, invece in passato era difficile fare selezione.