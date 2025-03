Benji & Fede | Ogni età è giusta per vivere i propri ‘Anni d’oro’

Leggi su Funweek.it

On the road con, letteralmente. È quello che è successo pochi giorni prima dell’uscita del nuovo singolo inedito del duo, Anni d’oro, quando siamo saliti in auto con i due artisti.rico alla guida e Ben copilota, tra le vie trafficate di un venerdì pomeriggio milanese, abbiamo ascoltato in anteprima la traccia – disponibile dal 21 marzo – che suona come papabilissimo nuovo inno per il popolo che segue i modenesi. Ma non solo: l’ambizione del brano è quella di superare il circuito generazionale per farsi cantare “finestrino abbassato e presa bene” aetà.E l’effetto èo quello complice un testo che celebra la bellezza degli anni che si vivono, indipendente da quanti siano. E se da un latoci hanno dimostrato di essere cresciuti artisticamente (prova ne è stato il concerto della reunion a fine 2024), dall’altra il loro entusiasmo nell’approccio alla musica conferma una coerenza mai persa.