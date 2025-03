Iltempo.it - Benigni e il fighettismo sinistrorso

«Nel Manifesto di Ventotene c'è l'idea di un'Europa unita, non era un'idea nuova ma per la prima volta quest'idea diventa un progetto politico, un programma realizzabile». Figurarsi se Robertonon si tuffava nell'attualità per mettere un po' di bollicine a un one man show onestamente scarico nelle battute. Ma nel replicare al discorso di Meloni,è inciampato nella stessa pietra dove capitola il: la sacralizzazione di quel che loro toccano, maneggiano, predicano. «Certamente contiene alcune idee superate - ha ammesso- Ma Altiero Spinelli stesso lo ha detto e ripetuto più volte, era pur sempre il 1941. Ma non per questo viene meno la sua visionarietà. Sarebbe come dire buttiamo la Bibbia perché c'è scritto che il sole gira attorno alla terra.».