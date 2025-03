Secoloditalia.it - Benigni “chiagne e fotte”: il suo comizietto su Ventotene e l’Europa ci è costato un milione di euro

” è una tipica espressione vernacolare napoletana, “piangi e fotti”, usata, di solito, per sottolineare e stigmatizzare un tipico atteggiamento umano, opportunista e ipocrita. Una chiave di lettura interessante per capire come, per l’ennesima volta, le lamentazioni dei comici di sinistra, come Roberto, sul “regime televisivo” e le “derive fasciste” col governo del centrodestra, producano però dei buoni riscontri economici. L’altra sera, per esempio, lo “show” andato in onda sulla Rai, suldi– nel giorno dell’operazione-verità di Giorgia Meloni in Parlamento sul Manifesto dinon proprio democratico – ha fatto incassare undialla società che ha prodotto il programma, anche se nel dettaglio non si sa quanto soldi siano finiti nelle tasche del comico toscano.