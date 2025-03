Anteprima24.it - Benevento Primavera, blitz nel recupero a Pescara con vista playoff

Tempo di lettura: 2 minutiNel torneo2, importante(1-2) adelche ha espugnato il “Poggio Degli Ulivi” di Città Sant’Angelo nel match didel 19esimo turno, non disputato il 15 febbraio per impraticabilità di campo. Dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa al 5? con Kunze, un minuto più tardi ci ha pensato Francescotti a pareggiare i conti per i giallorossi. Nella ripresa al 4? un acuto di Battista ha permesso aldi operare il sorpasso con gli ospiti poi bravi a stringere i denti fino al triplice fischio respingendo tutti gli assalti degli abruzzesi. Grazie a questa vittoria, quando al termine della regular season mancano sette giornate, la squadra di mister Iezzo ha blindato il quinto posto (l’ultimo utile per i) portandosi a +7 sul Pisa e +8 sullo stessoe sul Palermo.