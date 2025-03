Terzotemponapoli.com - Bellinazzo: “Conte via? Ma il Napoli ha una grande opportunità economica”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Nel corso della trasmissione “Ilsu Telecapri”, Marco, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha parlato con lucidità delle prospettive future del, tra il destino di Antonioe le possibilità economiche della squadra. Il suo intervento ha suscitato non poche riflessioni su ciò che attende il club partenopeo nei prossimi mesi.Il futuro di: tra incertezze eLa prima parte dell’intervento disi è concentrata sulla permanenza di Antonio. Nei cosiddetti “salotti del Nord”, come li definisce il giornalista, si fa strada l’idea che l’attuale allenatore azzurro possa lasciare la squadra a fine stagione. La stagione in corso ha segnato un rilancio importante per il, con il club che ha mostrato segni di crescita e competitività.