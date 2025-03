Sport.periodicodaily.com - Belgio-Ucraina: le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno degli spareggi di Nations League 2025. I padroni di casa proveranno a ribaltare il passivo subito a sorpresa all’andata.si giocherà domenica 23 marzo 2025 alle ore 20.45 presso la Cegeca Arena di Genk.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Non è stato un buon esordio per Garcia, neo ct dei Diavoli Rossi, che potrà comunque giocarsela per rimediare ad una annata piuttosto deludente per la Nazionale giallorossa.Gli ucraini hanno sorpreso tutti ribaltando il momentaneo svantaggio segnando ben due reti. Un risultato positivo anche al ritorno permetterebbe alla Nazionale di Rebrov di qualificarsi in Lega A di Nations League, cosa che era sfuggita nella fase a gironi.LE(4-2-3-1): Courtois, Castagne, Faest, Debast, De Cuyper, Tielemans, Vanaken, Saelemakers, De Bruyne, Trossard, Lukaku.