Ilgiorno.it - Belgiardino, appalto a inizio aprile: "Vasca riqualificata per l’estate"

Pubblicata la determina dirigenziale del Comune di Lodi per la riqualificazione delladegli adulti del, storico complesso sul lungofiume, considerato dai lodigiani uno dei principali punti di ritrovo estivi. Laera stata chiusa l’anno scorso a causa di numerosi problemi strutturali. L’amministrazione comunale aveva, quindi, deciso di stanziare circa 350mila euro per il restyling. L’importo della determina del Broletto è ora di 308mila euro. Gli interventi riguarderanno il telo impermeabile (le cui lacerazioni causavano infiltrazioni), l’impianto di filtraggio (verrà sostituito con uno più moderno), le canaline di raccolta e di sfioro (che, non essendo in bolla, rigettavano l’acqua), il bordo perimetrale, l’impianto di trattamento dell’acqua e i cancellini d’ingresso.