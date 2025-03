Movieplayer.it - Beautiful: in arrivo il primo episodio tutto al femminile della soap opera

Heather Tom sarà sceneggiatrice, regista e interprete deldicompletamente realizzato da una donna, insugli schermi USA tra qualche giorno.avrà il suoscritto, diretto e interpretatoal: Heather Tom, da 35 anni coinvolta nella realizzazione, si occuperà infattipuntata speciale. L'appuntamento per i fan americani è stato fissato al 27 marzo, quando verrà proposta la storia ispirata al MeseStoria delle Donne. Come è nato l'Nell'direciteranno Rebecca Budig (Taylor), Annika Noelle (Hope), Katherine Kelly Lang (Brooke), Jennifer Gareis (Donna), Jacqueline MacInnes Wood (Steffy) e Heather Tom (Katie Logan Spencer). L'attrice ha dichiarato: "Brad Bell è venuto da me e mi ha detto: 'Questo è il .