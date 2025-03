Beach Volley Beach Pro Tour | Gottardi Scampoli agli ottavi nello Yucatan

Leggi su Sportface.it

Nel corso della notte si sono svolti i primi incontri delle coppie azzurre impegnate nel Challenge delPro2025, in scenamessicano. Valentinae Claudiaottengono due successi, superando 1-2 (20-22, 21-11, 15-9) le ceche Svozilova/Stochlova nella prima sfida della Pool F e poi confermandosi nella partita contro le statunitensi Toni/DeBerg, vincendo 21-19, 21-15. Il risultato porta il duo italiano a staccare il pass per la qualificazione direttadi finale.Reka Orsi Toth e Giada Bianchi ottengono una vittoria e incassano una sconfitta. La coppia subisce la sconfitta per 22-20, 21-14 contro le ucraine Hladun/Lazarenko, ma si rifà nella seconda uscita contro le padrone di casa Vidaurrazaga/Ramirez, superate al tie-break 21-17, 20-22, 15-12.