Terzotemponapoli.com - Battistini: “Caprile? C’è da tener conto delle intenzioni di tutti”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Graziano, agente di Elia, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. L’agente ha parlato del futuro del suo assistito e del successo di tanti portieri italiani in questo momento. Di seguito le sue parole alla radio partenopea.: “cifre è meglio che ne parlino i club interessati”Così l’agente del portiere in forza al Cagliari: “? Tecnicamente c’è un prestito con diritto di riscatto, ma è tutto da vedere. C’è dadi, ma tecnicamente il Cagliari ha la possibilità di riscattarecifre è meglio che ne parlino i club interessati. I portieri italiani? Elia sta dando tutto sè stesso per provare a migliorarsii giorni ed alzare il suo livello. La scelta di andare al Cagliari, dopo l’esperienza semestrale di Napoli, è stata positiva perchè gli permette di crescere.