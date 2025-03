Internews24.com - Bastoni torna al suo posto: la decisione di Spalletti dopo l’infortunio di Calafiori

di Redazioneprepara il ritorno da braccetto di sinistra nella prossima gara dell’Italia: ladisi ferma nell’Italiala gara in Nations League contro la Germania, come riportato da La Gazzetta dello sport.pronto are nel suo ruolo naturale, quello in cui gioca solitamente con la maglia dell’Inter.Alessandroa questo punto potrebbere nel suo ruolo naturale di braccetto sinistro, e lasciare ad Alessandro Buongiorno spazio al centro della difesa azzurra. Nella sfida di andata contro la Germania, il difensore nerazzurro ha faticato in una posizione non naturale, e infatti i due gol dei tedeschi sono arrivati per due marcature sbagliate, anzi perse. D’altro canto, l’azione del bellissimo gol di Sandro Tonali parte proprio da lui e da un suo classico lancio a servire Barella.