Basket serie B e serie C. Vittoria fondamentale per la Juve. Big match in casa per l’Etrusca

Ecco i due principalicestistici della provincia. InC, laPontedera ha giocato mercoledì un derbyper la salvezza contro il Cosmocare CUS Pisa, mentre inB, domani sarà il turno delSan Miniato. La BnvPontedera ha fatto valere il fattore campo e mercoledì ha ottenuto unanel derby contro il CUS Pisa, imponendosi con il punteggio di 72-52. La partita è iniziata con un buon approccio da parte del Pontedera, chiudendo il primo quarto in vantaggio con il punteggio di 25-21. Il secondo periodo ha visto gli ospiti rispondere con determinazione, andando all’intervallo lungo con un vantaggio di 37-30. Al ritorno dagli spogliatoi, Pontedera è tornata in campo con una nuova energia e determinazione, dominando il terzo quarto con un parziale devastante di 22-8, mentre l’ultima frazione ha confermato l’inerzia favorevole al Pontedera, terminando la gara con il risultato finale di 72-52.