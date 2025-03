Oasport.it - Basket, Olimpia Milano-Trento e Trapani-Brescia sfide d’alta classifica in Serie A. Trasferta a Trieste per la Virtus Bologna

LaA diprosegue senza sosta con la ventitreesima giornata della regular season 2024-2025 che si disputa nel weekend alle porte, con un solo anticipo in programma domani sera mentre le restanti partite previste domenica 23 marzo: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende.Nell’unico anticipo di sabato 22 marzo, alle ore 20:00, laaffrontaper cancellare subito il ko rimediato la settimana scorsa contro Napoli (93-88) e rimanere attaccata al gruppo di testa. Nel lunch match di domenica 23 marzo, alle ore 12:00, subito una sfida importante tra iSharks e la Germanicon le due squadre appaiate in vetta a quota 32 punti ma reduci da due partite diverse (ko per la Leonessa contro l’, netta affermazione casalinga col punteggio di 131-88 per i siciliani).