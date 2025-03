Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C il quasi retrocesso CUS Pisa ospita Dragons Prato

, 21 marzo 2025 – A quattro turni dal termine della regular season, la stagione del Cosmocare CUSsembra ormai segnata, dopo le ultime due sconfitte, con Sancat Firenze e, soprattutto, contro la diretta concorrente Pontedera. Fanalino di coda nel campionato diC, a 4 punti da CUS Firenze, con cui è peraltro in svantaggio nella differenza canestri, il quintetto di Scocchera dovrebbe vincere tutte le gare e sperare nella sconfitta degli avversari, per poter evitare l’ultimo posto, sinonimo di retrocessione diretta. Compito praticamente impossibile, per una squadra modesta e, soprattutto, molto fragile, incapace di gestire con sufficiente lucidità tutti i quaranta minuti del match. Domenica alle 18, al PalaCus di Via Chiarugi, è di scena la vicecapolista Pallacanestro, con cui, almeno sulla carta, il pronostico è avverso.