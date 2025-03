.com - Basket B nazionale / Jesi di sabato in anticipo a Roma, Fabriano di domenica in casa contro Salerno

Dopo il derby del Palatriccoli vinto dai cartai e dopo un week end di sosta si riparte per il rush finale. Sei giornate alla conclusione che serviranno per guadagnare la miglior posizione in vista della post season VALLESINA, 21 marzo 2025 – Dopo la sosta si riparte con il campionato.Restano sei giornate alla conclusione che serviranno per cercare la miglior posizione in vista della post season. Perdopo la stagione regolare ci dovrebbero essere i play in ma la matematica ancora non da alcuna certezza almeno per la posizione di classifcia finale che conta molto.ritornerà in gara con l’di22 marzo aospite della Luiss (ore 18) mentreospiterà alle 18 al PalaChemiba la Power. PROGRAMMA33° GIORNATA quattordicesima girone di ritorno –23 marzo 2025 – Luiss22 marzo), Ravenna – Piombino (22 marzo),, San Severo – Cassino, Latina – Chiusi San Giobbe, Sant’Antimo – Herons Montecatini, Rieti – Juvecaserta, Ruvo di Puglia – Gema Montecatini, Roseto – VirtusCLASSIFICA – Roseto punti 54; Gema Montecatini, Ruvo di Puglia 42; Livorno, Luiss40; Virtus38; Herons Montecatini 36;34; Chiusi San Giobbe 32;30; Sant’Antimo 28; Juvecaserta 26; Ravenna,24; San Severo 22; Piombino 20; Cassino 18; Latina 14, Rieti 8, Chieti 034° GIORNATA quindicesima girone di ritorno –30 marzo 2025 – Virtus– Cassino (29 marzo), Gema Montecatini – Luiss29 marzo), Juvecaserta – Ravenna,– Livorno, Chiusi San Giobbe – Rieti, Sant’Antimo – Roseto,– Piombino, Latina – San Severo, Herons MontecatiniPLAY-INLe squadre classificate dal 7° al 12° posto saranno ammesse al Play-In e si incontreranno in gara unica indella squadra meglio classificata: Gara A – 9^ vs 12^; Gara B – 10^ vs 11^.