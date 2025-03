Ilgiorno.it - Barzanò, un francobollo per celebrare i 200 anni dalla nascita di Luciano Manara

Leggi su Ilgiorno.it

, 21 marzo 2025 - Il 25 marzo 1825 nasceva a Milano, patriota italiano e una delle più celebri figure del Risorgimento italiano e delle Cinque Giornate di Milano. Peril bicentenario della sua, Poste Italiane, su delibera del Consiglio dei Ministri, gli ha dedicato unche sarà emesso esattamente martedì 25 marzo. Quello stesso giorno sarà presentato a Cava, durante una cerimonia organizzata dall’Amministrazione Comunale, alla quale è stato invitato il sindaco diGualtiero Chiricò. Un luogo che rappresenta un altro forte legame storico: il Comune in provincia di Pavia, cambiò denominazione per rendergli onore, dopo che l’eroe risorgimentale guidò la sua unità nei combattimenti nel 1849 contri gli austriaci. Sulcommemorativo è riportato un suo ritratto, in posizione laterale, con l’uniforme da soldato e il cappello piumato da bersagliere.