Ilgiorno.it - Barbato, nuovo processo: "Diffamò Palazzo Marino"

Marco Ciacci, che prese il posto di Antonioalla guida della polizia locale di Milano, "fu scelto direttamente da Giuseppe Sala", anche perché "per la tempistica con cui dovevamo muoverci l’ipotesi che condivisi con il sindaco era quella di avere una figura già pronta, capace e operativa". La commissione, in precedenza, aveva valutato infatti come "non adeguati" altri profili. Carmela Rozza, attuale consigliera regionale del Pd, ha ricostruito in aula le fasi concitate dell’estate 2017, quandofu destinato ad altro incarico dopo le polemiche per essere finito in alcune intercettazioni nell’ambito di un’inchiesta dell’Antimafia. All’epoca Rozza era assessora alla Sicurezza nella Giunta Sala e per sostituirela scelta del sindaco cadde su Ciacci, che entrò quindi in servizio comecomandante dei ghisa in distacco dalla polizia di Stato.