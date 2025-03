Ilgiorno.it - Bar vende una sigaretta elettronica a un minorenne: attività sospesa 15 giorni e maxi multa da seimila euro

Casalpusterlengo (Lodi), 21 marzo 2025 – Bar privo di monopoliunaa un: scattano il sequestro di beni per 2.000, la chiusura dell’per 15e unasanzione di 6.000. Grossi guai per il titolare di un bar del Basso Lodigiano di un paesino poco distante da Piacenza. I finanzieri della compagnia di Casalpusterlengo hanno infatti controllato, fuori dal locale, un cliente appena uscito dopo aver acquistato una. Era un ragazzo di 16 anni. Il controllo è scattato dopo aver scoperto un insolito viavai di ragazzi giovanissimi, dall’esercizio commerciale, che è gestito da extracomunitari. Fermato il giovane, per i dovuti accertamenti, a pochi passi dal locale, si è avuta la conferma della sua età e dell’acquisto, appena effettuato, al prezzo di 20, di unatipo “puff”.