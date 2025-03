Ilrestodelcarlino.it - Bandoneon, esce oggi il nuovo disco di Daniele di Bonaventura

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È ormai considerato uno dei suonatori dipiù originali e talentuosi del mondo il fermanoDi, un musicista di grande qualità cheraggiunge unimportante traguardo.infatti proprioRoots, il 17esimo album di Di, frutto della collaborazione con Arild Andersen. L’album è in uscita su cd e digitale per la Tuk Music, l’etichetta di Fresu. È il primo invece per il contrabbassista norvegese Arild Andersen, vera e propria star del jazz europeo, che dal 1970 incide regolarmente per la storica etichetta tedesca ECM. L’incontro tra i due musicisti è stato propiziato nel 2017 dal compianto batterista Paolo Vinaccia, storico collaboratore di Andersen, che aveva chiamato Dia unirsi a loro per formare untrio, per poi dall’anno successivo consolidarsi in una collaborazione che dura fino ad