Bancarotta fraudolenta: misure cautelari per due professionisti

. I due indagati avrebbero ceduto fittiziamente un opificio industriale ubicato in Montesarchio In data odierna personale del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Benevento, all’esito di una complessa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, ha dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli – X Sezione Riesame, con la quale è stata disposta l’applicazione dellepersonali interdittive del divieto di esercitare imprese ed uffici direttivi di persone giuridiche per un anno nei confronti di dueresidenti nella provincia di Avellino, nonché, per uno di essi, del divieto di esercitare la professione di revisore legale per la medesima durata, poiché gravemente indiziati dei delitti dipatrimoniale e di autoriciclaggio.