Ilfattoquotidiano.it - Banca d’Italia mette in amministrazione straordinaria Banca Progetto, sciolto il cda

Laha disposto l’avvio dell’di, “con l’obiettivo di assicurare un adeguato presidio dell’operatività dellae di ripristinare condizioni di sana e prudente gestione”. L’istituto di credito digitale pochi giorni fa aveva nominato Andrea Varese nuovo amministratore delegato al posto di Paolo Fiorentino, dimissionario dopo l’udienza alla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano che a ottobre aveva disposto l’giudiziaria dell’istituto in un’inchiesta della Dda di Milano per “carenze” antiriciclaggio e linee di credito con garanzia statale concesse a società collegate alla ‘ndrangheta.Sono stati nominati come commissari straordinari Lodovico Mazzolin e l’avvocata Livia Casale. Domenico Posca e gli avvocati Nicola Marotta e Francesco de Santis faranno parte del comitato di sorveglianza.