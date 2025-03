Sololaroma.it - Baldanzi sfida Salah-Eddine: Pisilli in panchina in Italia U21-Olanda

Leggi su Sololaroma.it

In questi giorni di pausa dei campionati, ad essere protagoniste non sono solamente le nazionali maggiori. Giocheranno partite importanti anche le formazioni giovanili, tra le quali l’Under 21, che affronta l’in un amichevole che permetterà di capire il livello degli Azzurrini prima degli Europei che inizieranno a giugno. Proprio in questo match ci sarà il duello interno tra giocatori che militano nella Roma, conche se la vedranno contro. Sia quest’ultimo sia l’ex Empoli partiranno dal 1?, mentre il centrocampista siederà in.Proprio nella conferenza stampa di vigilia del match, il CT Carmine Nunziata aveva elogiato, con parole che testimoniano quanto si punti sul giocatore giallorosso: “Tutte le volte che viene in Nazionale viene con tanto entusiasmo.