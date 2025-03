Quotidiano.net - Bagnai (Lega): “Piano di riarmo? Non ci stiamo”

Roma, 21 marzo 2025 – Alberto, professore associato di politica economica all’Università Gabriele d’Annunzio, e deputato del Carroccio, perché laboccia ReArm Europe? "Innanzitutto perché è estremamente poco chiaro nelle finalità e nei mezzi. Poi perché è curioso che l’urgenza di armarsi venga sentita mentre il conflitto tra Ucraina e Russia sembra avviato verso una soluzione. La verità è che per l’Europa questa pace è una sconfitta. Ilè ildi qualcosa che si percepisce come una grande potenza sconfitta. E questo non è un buon viatico per la pace nel continente". ALBERTOMa le mire di Putin non si esauriscono con l’Ucraina. Tanto è vero che a Est molti sono preoccupati già oggi. "Sento spesso evocare questi scenari e non mi convincono molto. Ammesso e non concesso che Putin abbia mire espansionistiche, è anche vero che le tensioni in quella zona esistono da 11 anni.