Sport.quotidiano.net - Baby viola, il futuro è rosa. Sardilli show, tre gol in 81’. Bonanno è il re degli assist. La vetrina del "Viareggio»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Certo sembrano lontani anni luce i tempi in cui a prendersi la scena erano campioni in erba come Flachi o Del Piero eppure, anche in questa edizione, non sono pochi i talenti che sta mettendo in mostra laCup. In particolare fin qui è stata la Fiorentina a prendersi la scena, con un percorso netto (due vittorie di fila che sono valse per formazione di mister Capparella la qualificazione agli ottavi) che fa ben sperare in vista del prosieguo del cammino. Se infatti in campionato l’Under-18 sta avendo qualche intoppo - è 13ª - nella Coppa Carnevale la squadrasembra essersi trasformata, grazie alla qualità che alcune pedine hanno saputo mettere in mostra. È il caso in particolare di tre elementi che stanno emergendo sul resto della squadra: Piergiorgioa centrocampo, Carlo Evangelista sugli esterni e Davidein attacco.