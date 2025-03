Ilrestodelcarlino.it - Baby gang, fenomeno diffuso: "Controlli mirati e body cam per contrastare i malviventi"

: una piaga con cui, specialmente in passato, anche la Riviera ha dovuto fare spesso i conti. Il tema è entrato di recente all’interno del dibattito parlamentare. La fotografia delle "armate" nel Riminese è stata scattata dal sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, rispondendo a una interrogazione della parlamentare riccionese di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo. Prisco ha parlato non di "gruppi stabili e gerarchicamente organizzati", bensì di "aggregazioni occasionali ed estemporanee" di giovani, "per lo più di origine straniera e provenienti da altre regioni del Nord", che vengono a Rimini, soprattutto d’estate. Secondo il sottosegretario, i gruppi si concentrano in particolare nelle aree del centro storico, nelle vicinanze della stazione ferroviaria e sul litorale di Rimini e Riccione.