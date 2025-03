Riminitoday.it - Baby gang armate in Riviera, dibattito in Parlamento. "Bodycam e taser per fermare la mala movida"

Leggi su Riminitoday.it

Il tema delleapproda in. Non si tratterebbe di "gruppi stabili e gerarchicamente organizzati", bensì "aggregazioni occasionali ed estemporanee" di giovani, "per lo più di origine straniera e provenienti da altre regioni del Nord", che vengono a Rimini, soprattutto d'estate.