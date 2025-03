Pordenonetoday.it - Avvistato un lupo a Spilimbergo: "Un incontro da brividi"

Leggi su Pordenonetoday.it

"È stato unda, non mi aspettavo sicuramente di vederlo in centro città". A dirlo è stata un'automobilista che asi è trovata di fronte a un. L'avvistamento è avvenuto martedì sera alle 22:30 nella zona del cimitero del paese. Un'area non troppo illuminata come.