Aveva ragione Hamilton | non voglio essere disturbato quando guido È in pole nella Sprint in Cina

il giorno della rivincita: porta la Ferrari inpositionLewisha catechizzato per bene i tecnici della Ferrari: non datemi fastidio. Detto, fatto. La sua Ferrari è inposition inper la gara.L’Equipe scrive:Non ci è voluto molto per Lewisper adattarsi alla Ferrari. Il britannico ha ottenuto il miglior tempo di qualifica per la garadel Gran Premio diche si svolgerà sabato notte (partenza alle 4) sul circuito di Shanghai che gli è spesso stato favorevole (6, 6 vittorie).«Non mi aspettavo questo risultato, sono così felice, così orgoglioso», ha commentato il pilota della Ferrari al termine di queste qualifiche. «La gara (a Melbourne) è stata un disastro, ma sapevamo che stavamo lavorando. La macchina si è svegliata al primo giro, la squadra ha fatto un ottimo lavoro.