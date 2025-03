Ilfattoquotidiano.it - “Aveva la spina dorsale, le braccia e le gambe rotte. Non ha documenti né telefono”: modella trovata in fin di vita sul ciglio della strada a Dubai, è giallo

Una giovaneucraina è stata riin fin disuldi una, dopo essere scomparsa per dieci giorni. Maria Kovalchuk, 20 anni, era sparita il 9 marzo dopo aver detto agli amici di essere stata inta a una festa in un hotel da due uomini che si presentavano come esponenti del mondomoda. Il 19 marzo, è statacon fratture multiple alla, allee alle. Trasportata d’urgenza in ospedale, ha subito quattro interventi chirurgici ed è attualmente in condizioni critiche.“Non ha, né, niente”, ha dichiarato la madre Anna ai media ucraini, aggiungendo che la figlia non è in grado di parlare. La scomparsa di Mariaallarmato amici e familiari, cheno allertato le autorità locali. Il volo cheprenotato per la Thailandia l’11 marzo è rimasto senza passeggero.