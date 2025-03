Donnapop.it - Avete visto cosa è successo a Selvaggia Lucarelli? Uno stalker l’ha presa di mira, attimi di tensione e urla

Leggi su Donnapop.it

Durante la presentazione del libro Il Lato Oscuro Dei Social Network, scritto da Serena Mazzini, un episodio di grandeha coinvolto. L’evento, tenutosi di recente alla Mondadori di Milano, è stato improvvisamente interrotto da Massimiliano Zossolo, uno degli amministratori della pagina Welcome To Favelas, che ha provocato un caos indesiderato.La sua domanda fuori luogo ha scatenato una serie di eventi che hanno messo in evidenza lacrescente trae il suo presuntoalla presentazione di Serena Mazzini?Il problema è iniziato quando Zossolo, rivolgendosi all’autrice Serena Mazzini, ha chiesto: “pensi del caso di Giovanna Pedretti?”. La domanda, totalmente slegata dal tema del libro, sembrava un attacco diretto a, presente come ospite all’evento.