Anteprima24.it - Avellino Basket, Formato: “Riprendiamo la rotta interrotta con Cento”

"Stiamo provando a riprendere laintercontro". E' chiaro il messaggio dell'assistant coach dell', Salvatorealla vigilia della sfida in esterna contro la Real Sebastiani Rieti. La formazione irpina è reduce dalla sconfitta beffa (78-79) arrivata al Pala del Mauro nel recupero della 29^ giornata. L'obiettivo ora è tornare alla vittoria nel match di domani sera (ore 21) contro i laziali di coach Alessandro Rossi. Roster reduce – prima della sosta – del successo arrivato in esterna contro Pesaro."E' una squadra che nel corso del campionato ha dimostrato di essere solida – afferma– Ha operato diversi interventi sul mercato per migliorarsi in corsa. Fa della forza difensiva il suo credo, sicuramente è una squadra molto ruvida, difficile da affrontare che non concede canestri facili.