Autovelox la mossa del governo contro i ricorsi per annullare le multe | Omologazione automatica sui modelli dal 2017 Che cosa succede agli altri

Leggi su Open.online

Tutti gliche sono stati approvati dopo il 13 agostopotranno rimanere attivi. È questa l’affermazione cardine del decreto attuativo che il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha inviato all’Unione Europea dopo il caos nato intorno ai rilevatori di velocità. A generarlo è stata una sentenza con cui il 18 aprile 2024 la Corte di Cassazione ha stabilito che leper eccesso di velocità non sono valide se gliutilizzati non sono omologati. Negli scorsi mesi ilaveva già diramato una circolare per difendere i Comuni, i quali, a causa della sentenza, rischiano di perdere milioni di euro di introiti delleche gli automobilisti che hanno pigiato troppo sull’acceleratore vorrebbero annullate. L’invio all’Unione EuropeaSecondo il decreto attuativo del Mit, visionato in anteprima dal Corriere della Sera, per i dispositivi installati dopo l’estate delnon è necessario nessun altro passaggio, autorizzazione odche sia.