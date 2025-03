Lettera43.it - Autovelox, il governo omologa i dispositivi approvati post 2017: cosa succede con i ricorsi

Il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha inviato all’Unione Europea il decreto attuativo che chiarisce la validità deglidopo il 13 agosto. Il provvedimento arriva dopo la sentenza della Corte di Cassazione del 18 aprile 2024, che ha stabilito l’invalidità delle multe per eccesso di velocità se idi rilevamento non sonoti. Il decreto stabilisce che gliinstallati dopo l’estate delnon necessitano di ulteriori autorizzazioni, poiché conformi agli standard introdotti in quell’anno. L’Unione Europea avrà tempo fino al 24 giugno per eventuali osservazioni. Questo decreto potrebbe quindi rendere vani migliaia difondati sul mancato riconoscimento dell’zione.Articolo completo:, ilcon idal blog Lettera43