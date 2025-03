Ilfattoquotidiano.it - Autovelox, il decreto del Mit sull’omologazione: “Ok ai dispositivi approvati dal 2017 in poi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Come già annunciato a febbraio dal sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Tullio Ferrante, fa passi avanti lo schema didegliche è stato già inviato a Bruxelles. Un provvedimento che potrebbe mettere definitivamente la parole fine al caos provocato anche da decisioni della Cassazione discordanti, che hanno interpretano in maniera differente casi simili.La principale novità riguarda, come già dichiarato da Ferrante rispondendo a un’interrogazione in commissione Trasporti alla Camera, idi controllo della velocità “dalin poi” che “saranno coerenti con i requisiti di omologazione individuati dallo schema di”. La conferma arriva dal Corriere della Sera che ha letto il testo delattuativo del Mit.