Autoproduzione energia, CNA Lombardia: "Tempi troppo stretti per accedere ai 320 milioni".

Grazie al decreto direttoriale del Mimit, le piccole imprese possono beneficiare di 320di euro per sviluppare impianti dirinnovabile destinati all’autoconsumo, in linea con il piano RepowerEU. Tuttavia, il breve lasso di tempo concesso per presentare le domande rischia di ridurne l’impatto, mettendo a repentaglio l’efficacia di un’iniziativa tanto attesa dal mondo produttivo.Secondo CNA, il recente provvedimento che stabilisce le modalità di accesso ai contributi presenta criticità legate aiconcessi per la presentazione delle domande. Il decreto prevede infatti un sistema a sportello, gestito da Invitalia, con una finestra temporale estremamente ridotta: la piattaforma online sarà attiva solo dal 4 aprile al 5 maggio. Una volta ricevute le richieste, Invitalia avrà 120 giorni per valutarle.