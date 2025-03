Tvzap.it - Autobus esce di strada e si schianta: la gita finisce in tragedia

Leggi su Tvzap.it

Tragico incidente a Brescia nella serata di ieri, giovedì 20 marzo: unche trasportava un gruppo di anziani è uscito dindosi violentemente contro un albero. Ci sono un morto e diversi feriti. Notizia in aggiornamento. (.)si: lainIl rientro dalla Liguria dopo unasi è trasformato in unaper un gruppo di anziani a bordo di un. Durante la serata di ieri, intorno alle ore 19:20, il mezzo ha improvvisamente sbandato, uscendo fuori. Il veicolo, che percorreva via Orzinuovi a Brescia, ha attraversato il marciapiede prima di impattare contro gli alberi che costeggiano la carreggiata e infine il muro. Purtroppo il bilancio è stato tragico.L'articolodie si: lainproviene da TvZap.