Ilgiorno.it - Auto medica in sirena si scontra con una moto. Cinque feriti in ospedale

Scontro tra unae un’poco dopo le 14 di ieri in viale Abruzzi. Ilciclista di 51 anni è stato trasportato al San Raffaele in codice giallo per traumi al volto e a un braccio: non è in gravi condizioni. Stando a una prima ricostruzione degli agenti della polizia locale, l’proveniente da piazzale Bacone percorreva via Paracelso in direzione di via Donatello con i dispositivi di emergenza attivati perché stava andando a soccorrere un uomo colpito da infarto. All’intersezione semaforizzata con viale Abruzzi, presumibilmente, si sarebbe immessa nella carreggiata con il rosso (data l’emergenza), schiantandosi con lache arrivava da sinistra sulla corsia preferenziale. Nell’impatto, il cinquantunenne è stato sbalzato dalla sella e proiettato sull’asfalto: i sanitari del 118 lo hanno caricato in ambulanza e accompagnato al pronto soccorso dell’di via Olgettina.