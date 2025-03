Ilfattoquotidiano.it - Austin Reeves, il “Signor Nessuno” che ha preso il posto di James e Doncic

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, l’uomo venuto dal nullaNel Draft del 2021, pronunciavi il suo nome e vedevi attorno solo facce smarrite.chi? Sconosciuto, non considerato, non scelto da nessuna squadra. Un. Firmò con i Los Angeles Lakers un contratto da 45 giorni. Un ingresso in punta di piedi. Il resto è storia. Fino ai giorni nostri, in cui l’assenza di LeBrone un Lukaa mezzo servizio hanno trasformatoda terzo a primo violino dei giallo-viola (al momento dentro ai playoff). Chiamato in causa, ha ris“presente”. Chi se lo aspettava. Forse solo il Prescelto, che ha sempre creduto in lui e lo hafin dall’inizio sotto la sua ala protettrice. Il nativo dell’Arkansas in nove gare senzaha tenuto 27,9 punti di media con oltre 8 assist e quasi 7 rimbalzi.